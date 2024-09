“Chi è felice a scuola?”: il calendario del settembre pedagogico riminese

“Le socie e i soci del CIDI – spiega Vincenzo Aulizio, presidente del CIDI di Rimini - sono profondamente convinti che l’unica strada percorribile per migliorare la scuola, e di conseguenza la vita di chi la abita (studentesse, studenti, insegnanti, dirigenti, ma anche genitori) sia quella del dialogo tra la comunità scolastica e quella cittadina. Solo allora, attraverso uno sforzo puramente democratico, si avranno cambiamenti efficaci e duraturi. Il Settembre Pedagogico riminese, attraverso i suoi incontri (con le scuole della provincia e con i professionisti delle istituzioni e dell’Università) si propone di fare un passo verso queste finalità”.

“La scuola – commenta la vice sindaca Chiara Bellini - deve sempre più poter essere un luogo dove stare bene, e non solo dove sentirsi giudicati. Le ragazze e i ragazzi devono poter avere il diritto alla propria fragilità, e la scuola, oltre che formarli, può e deve tornare ad educarli, crescerli, accoglierli. In questo non deve essere lasciata sola, la comunità, le istituzioni, i genitori, devono essere parte di questo percorso. Saranno proprio questi i primi argomenti di riflessione di un mese intenso, per il quale ringrazio sin da ora il CIDI di Rimini che, con grande entusiasmo e professionalità, sta riportando la scuola al centro del dibattito cittadino”.