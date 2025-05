Cgil e Uil: “Ennesimo taglio alla sanità, sospendere subito la riorganizzazione del 118 in Romagna”. La replica: “Falso parlare di tagli”

“Nei giorni scorsi - prosegue la nota - avevamo formalmente richiesto un incontro all’Azienda Ausl Romagna per aprire un dialogo costruttivo e responsabile. La risposta ricevuta – la decisione unilaterale di procedere senza alcun confronto – è inaccettabile e rappresenta una grave mancanza di rispetto verso i lavoratori e le loro rappresentanze. La sostituzione degli infermieri con operatori tecnici autisti solleva ulteriori e gravi criticità. In questo nuovo assetto, infatti, gli autisti si troverebbero ad affrontare responsabilità che esulano dal loro attuale inquadramento contrattuale e professionale, esponendoli a rischi operativi, legali e organizzativi che non possono essere ignorati né sottovalutati. Pertanto, chiediamo l’immediata sospensione dell’avvio della riorganizzazione annunciata, affinché si apra un tavolo di confronto con tutte le parti sociali interessate, volto a tutelare sia i livelli occupazionali sia la qualità del servizio offerto alla cittadinanza. Ribadiamo la nostra ferma contrarietà a ogni operazione che riduca le risorse umane e strumentali nel sistema dell’emergenza-urgenza, in una fase storica in cui, al contrario, sarebbe necessario rafforzarlo”.

“Sospensione immediata della riorganizzazione del servizio 118 in Romagna”. Lo richiede a gran voce la Cgil . “A seguito dell’informativa ricevuta da Ausl Romagna, esprimiamo forte preoccupazione per l’imminente riorganizzazione del servizio 118 che coinvolge quattro ambulanze operative nei territori di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. Quella che viene presentata come una riorganizzazione non è altro che l’ennesimo taglio alla sanità pubblica , con conseguenze dirette sulla qualità e tempestività del servizio di emergenza-urgenza a danno della cittadinanza e degli operatori tecnici coinvolti”.

Inizialmente era stata la Uil a sollevare il tema: “In una nota del 7 maggio, l’Ufficio Relazioni Sindacali della AUSL della Romagna ha comunicato che dal prossimo primo giugno a Cesena, Forlì Ravenna e Rimini verranno soppresse 4 ambulanze con personale della AUSL della Romagna a e gestione infermieristica per essere sostituite da un numero equivalente di mezzi con soccorritore, gestiti da Associazioni ed Enti del privato.

Dopo la riorganizzazione delle Automediche, che ha portato alla riduzione del loro numero nei territori della Romagna, e dopo la nascita dei CAU che, in talune realtà territoriali hanno visto la chiusura di Punti di Primo Intervento strategici tanto più nel periodo estivo, la Direzione Aziendale compie un passo chiaro e netto che può essere interpretato nella direzione di una privatizzazione di pezzi della Sanità Pubblica.

Come spesso accade al danno si aggiunge la beffa. Tutta l’operazione avviene proprio in periodo estivo, ovvero nel momento in cui solitamente è necessario un rafforzamento delle forze in campo per far fronte ai bisogni di territori, quali quelli romagnoli, di supportare il massiccio afflusso di turisti. Da ultimo il tutto viene definito come provvisorio, la classica metodologia con la quale la AUSL da sempre supporta riorganizzazioni peggiorative con la scusa della temporaneità per poi renderle strutturali e definitive. In soldoni la classica strategia della rana bollita.

Come UIL per primi e da soli intraprendemmo una battaglia per il mantenimento della sanità pubblica. Una battaglia oggi diventata collettiva e Nazionale. Non intendiamo pertanto accettare questa deriva privatistica, che fa il paio con i dati sicuramente non rassicuranti del Bilancio Aziendale, che passo dopo passo e sfogliando la margherita sta portando una delle aziende più rilevanti sul piano nazionale alla privatizzazione di alcune gestioni e all’indebolimento di servizi che non possono in alcun modo diventare riserva di privati e business. Sin dalla prossima CTSS chiederemo pertanto urgenti chiarimenti su quanto comunicato dalla AUSL opponendoci a decisioni che non valorizzano e non qualificano la nostra Sanità Pubblica”.