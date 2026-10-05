Centro sinistra, De Pascale: “Se vogliono le primarie facciamole prima possibile”

RIMINI. Il governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale invita il centro sinistra a fare presto e si richiama al dibattito dei giorni scorsi alla Leopolda di Matteo Renzi. «Da quel palco ho detto due cose, che dobbiamo essere in una coalizione ampia e credibile, e queste due cose vanno tenute insieme. Ampia significa che non si può partire dai veti, non si può partire dalle cicatrici del passato. Lo ha detto molto bene anche Franco Gabrielli qualche giorno fa. Se si guarda indietro non c’è speranza per nessuno, né per il centro-destra, né per il centro-sinistra. Bisogna guardare al futuro, però bisogna essere credibili e quindi io spingo perché ci sia un’accelerazione: quattro facciate che diano il quadro valoriale della coalizione, non tanto il programma di dettaglio ma il perimetro della coalizione».

Il tema primarie. «Se i due principali leader della coalizione vogliono fare le primarie e vogliono contendersi la leadership bisogna farle il prima possibile, non aspettare tempo che rischia di distogliere l’attenzione. E bisogna poi parlare agli italiani di cosa vogliamo fare per l’Italia. Ogni circostanza utile per spronare a fare presto, non possiamo perdere neanche un minuto anche perché gli italiani hanno il diritto di avere due proposte da confrontare. Da un lato c’è quella del centro-destra, l’hanno sperimentata... Se gli italiani sono delusi, come penso io, cercheranno alternative e noi dobbiamo essere l’alternativa. Per questo prima completiamo questi passaggi e più utili siamo all’Italia».