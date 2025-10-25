Cemento, a Rimini la percentuale più alta di consumo del suolo

La provincia di Rimini si conferma ancora una volta quella che in percentuale ha il consumo di suolo maggiore legato alla cementificazione. I numeri rapporto Snpa “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” dell’Ispra infatti indicano che con più di mille ettari consumati, l’Emilia-Romagna è la regione italiana col maggior consumo di suolo annuale (2023-2024), oltre a essere la regione coi valori più alti sia per le perdite, sia per gli interventi di recupero. Non solo: il suolo consumato per abitante nel 2024 è stato, sempre in regione, di 453 metri quadrati, al di sopra della media nazionale di 366 metri quadrati. La percentuale di suolo consumato lo scorso anno è stato di quasi il 9% (in Italia 7%). La provincia con la percentuale più alta di consumo è Rimini (12,62%), mentre nel 2023 era ferma al 12,5 per cento, mantenendo però sempre la prima posizione per la percentuale di consumo in tutta l’Emilia Romagna. Poi ci sono Reggio e Modena (entrambe poco più dell’11%) e Ravenna (10,5%). Piacenza quella che ha il maggior dato di suolo consumato pro capite nel 2024, 700 metri quadrati. Ravenna è il comune in Italia con la maggiore crescita annuale di aree artificiali (84 ettari), seguita da Venezia (62 ettari), Sassari (60 ettari) e Roma (57 ettari). Un fenomeno che risulta particolarmente in aumento nella regione è quello del consumo di suolo legato alla logistica e allo sviluppo di datacenter.