Cecchetto: «La Notte Rosa sarà sempre “Hit’s Summer”. Bisseremo il successo dello scorso anno»

«Formula vincente non si cambia. La Notte rosa anche quest’anno sarà “Hit’s Summer”, arricchita dal Festival delle Tribute band italiane». Claudio Cecchetto, ambassador ai grandi eventi per Visit Romagna, guarda con un occhio, preoccupato, alla guerra in Iran e con l’altro, fiducioso, all’estate che verrà. Mentre il grande appuntamento, giunto alla sua 21° edizione (la prima si svolse nel 2006), si avvicina. «E faremo del tutto per bissare il ritrovato successo del 2025». Quando, dopo anni di calo, la manifestazione, con l’anticipo al 20-22 giugno («la concomitanza col solstizio d’estate non è casuale»), è tornata al suo antico splendore. «Non ho mai avuto dubbi su questo: un appuntamento unico in Italia e consolidato come la Notte Rosa non poteva, improvvisamente, tramontare. Ed il concerto di Emma che si terrà a Riccione ne è una dimostrazione».