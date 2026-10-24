Catturato a Madrid un leader della rete dello spaccio a Rimini: arrestato dopo 9 anni di fuga

Aveva cambiato identità, procurandosi persino un nuovo passaporto albanese per cancellare ogni traccia e muoversi liberamente in Europa. La sua fuga si è però interrotta il 22 ottobre allo scalo aeroportuale di Madrid-Barajas, dove la polizia spagnola lo ha bloccato durante un controllo di frontiera in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. In manette è finito un albanese di 34 anni, ricercato dall’autorità giudiziaria italiana per una condanna definitiva legata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è il frutto di un’articolata e prolungata attività d’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Rimini in stretta sinergia con il Servizio Centrale Operativo (SCO) e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, nell’ambito del progetto “WANTED 3”, la rete investigativa dedicata al rintraccio dei latitanti all’estero.