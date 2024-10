Cattolica. Un nuovo evento a settembre o giugno. Il Comune ai commercianti: “Ora il progetto, pronti ad aiutare economicamente”

Un nuovo evento, da realizzare a giugno o settembre, per allungare la stagione turistica. La proposta, alle associazioni di categoria riunite nel corso dell’ultima consulta economica, è venuta dal vicesindaco e assessore al turismo, Alessandro Belluzzi. «Durante l’incontro, che si è svolto in un clima molto positivo e costruttivo – spiega Belluzzi -, ho posto l’attenzione sulla necessità di rafforzare la comunicazione legata alla destinazione, sulla quale credo che l’Amministrazione comunale debba lavorare di più, sulla necessità di aumentare gli eventi di intrattenimento gratuiti nel mese di agosto, ma anche sull’esigenza di continuare a lavorare sul solco della destagionalizzazione. Da qui la proposta di realizzare un nuovo evento insieme agli operatori, che sia di tipo sportivo, penso ad esempio alla Gran fondo degli squali, o dedicato alle famiglie. Come Comune siamo disposti a fare la nostra parte, mettendo in campo anche una quota economica. Ho chiesto però che nel prossimo incontro ci venga presentato un possibile nuovo evento da realizzare a giugno o settembre, per uno dei due target indicati».

«Anche in questa occasione è proseguito il confronto che ha caratterizzato il lavoro dello scorso anno – aggiunge l’assessore -, che ha viso avviare un percorso concertato con le associazioni di categoria. Dopo la stagione estiva il clima di collaborazione prosegue e questo è sicuramente un aspetto positivo. Gli operatori hanno posto l’accento su lavori pubblici, manutenzione del verde e sicurezza, chiedendo all’Amministrazione comunale di impegnarsi ancora di più». Non poteva mancare, tra i temi affrontati durante la consulta, quello relativo alla promozione della Regina dell’Adriatico. «Sul fronte delle iniziative e della promozione concertata insieme – sottolinea Belluzzi -, ho chiesto alle associazioni di fare il punto in modo da capire, in occasione del prossimo incontro, se e come proseguire ad esempio sulla promozione fatta attraverso i totem ferroviari in Lombardia e sulla partecipazione alle fiere. Per quest’ultimo tema, abbiamo dato la disponibilità a proseguire con la stessa formula di quest’anno, perché crediamo sia importante lavorare sul mercato estero, però è chiaro che, in quelle occasioni, è importante avere il privato insieme a noi».