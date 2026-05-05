Cattolica, tenta di rubare in un furgone ma viene fermato dai carabinieri

CATTOLICA. I Carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno tratto in arresto un53enne di origine romena, di fatto senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, indagato per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato. L’intervento è scaturito dalla chiamata al 112 di un cittadino, che aveva notato un individuo aggirarsi con atteggiamento sospetto e armeggiare vicino ad alcuni veicoli parcheggiati in via XX Settembre. Le pattuglie dell’Arma, giunte tempestivamente sul posto, hanno individuato e bloccato il soggetto, parzialmente travisato, mentre si trovava ancora a ridosso dei mezzi presi di mira.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo, poco prima dell’arrivo dei militari, aveva infranto un finestrino di un furgone in sosta, introducendosi all’interno dell’abitacolo per rovistare tra gli oggetti presenti. Il rapido intervento ha tuttavia interrotto l’azione illecita prima che potesse verosimilmente asportare la refurtiva. Il proprietario del veicolo, rintracciato dai Carabinieri, ha constatato i danni ma non ha riscontrato ammanchi.

Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, l’arrestato è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.