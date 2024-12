Incidente mortale oggi pomeriggio verso le 17.40 sulla via Emilia-Romagna a Cattolica. Nello scontro frontale con un furgone è deceduto un 59enne cattolichino: secondo una prima ricostruzione della Polizia locale il furgone che procedeva in direzione Rimini stava per svoltare a sinistra per entrare nel cancello di un’azienda quando dalla direzione opposta stava arrivando la moto. Vani i tentativi di soccorrere il motociclista che è deceduto sull’asfalto, forte choc per il conducente del furgone.