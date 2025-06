Cattolica, lite con la pistola e fuga, bloccato dai carabinieri con il taser

CATTOLICA. Nel corso della notte, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri della Tenenza di Cattolica sono intervenuti in un residence del centro, dove era stato segnalato un acceso diverbio tra due persone in forte stato di agitazione. Giunti sul luogo i militari hanno visto uno dei due, risultato successivamente essere un 29enne nigeriano, che alla vista dei Carabinieri, si è divincolato dandosi alla fuga a piedi per sottrarsi al controllo, correndo in direzione di viale Bovio impugnando una pistola.

Incurante delle ripetute intimazioni a fermarsi l’uomo ha continuato la fuga per poi infine essere raggiunto dai Carabinieri che attraverso l’impiego del taser in dotazione, riuscivano a bloccarlo e immobilizzarlo. Dai primi accertamenti il litigio sarebbe scaturito da fatti accaduti la sera precedente, allorquando il 29enne avrebbe aggredito una conoscente dell’altro soggetto coinvolto, risultato un 27enne sudamericano, portando sempre con sé la pistola, risultata un’arma ad aria compressa priva di tappo rosso, sequestrata dagli operanti.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto abusivo di arma, mentre sono ancora in corso ulteriori accertamenti per meglio chiarire quanto accaduto e valutare eventuali ulteriori responsabilità a suo carico.