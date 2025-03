Cattolica. In hotel con l’assistente vocale. «L’Intelligenza artificiale a servizio dei miei clienti»

«Attualmente esistono dei chatbot, ma si tratta di semplici risponditori automatici a delle domande preimpostate – spiega Cavalieri –. Wendi, invece, risponde conversando, riesce a costruire la risposta sulla base di quel che le si chiede e quindi, con lei, il cliente può parlare come con una persona vera e propria. A Cattolica sono sicuramente il primo ad avere un sistema del genere, ma probabilmente anche in Italia, ma non posso esserne sicuro».

Un progetto, quello sviluppato dall’albergatore cattolichino, realizzato in completa autonomia. «Naturalmente, ho dovuto lavorare di programmazione per poter fare questo sistema ed è stata un’attività piuttosto complessa. Prima di renderla fruibile – precisa Cavalieri –, Wendy l’ho dovuta istruire, cosa che sto facendo anche ora, perché un’attività in itinere. Il sistema è ancora in fase di test, considerando che è stato agganciato al sito e presentato attraverso i nostri canali social, appena il 20 marzo scorso».

Ma a quali domande può rispondere Wendi? A quanto pare, la gamma è davvero ampia. «Wendi può proporre itinerari e i borghi del circondario – sottolinea Cavalieri -, ma rispondere anche a domande più pratiche, come, ad esempio, quanto è alta la piscina, oppure se arrivando ad una determinata ora si può parcheggiare, avere informazioni sull’animazione dedicata ai più piccoli e tanto altro ancora. Naturalmente se un cliente chiede informazioni sui prezzi o come contattare la struttura, Wendy mette a disposizione il telefono e ti dà la possibilità di far partire la chiamata, oppure ti apre il modulo preventivo o la mail. Allo stesso tempo, quindi, semplifica alcune operazioni per gli utenti e sgrava dal lavoro noi».