Cattolica. Donna frena con l’auto e fa attraversare pedone, il conducente del furgone dietro la insulta e la picchia

Quindici giorni di prognosi per una ferita al labbro superiore, dopo essere stata colpita al volto durante una lite in strada. È la conseguenza dell’aggressione denunciata da una donna ai carabinieri di Cattolica, che ora dovranno fare luce sull’episodio avvenuto qualche mattina fa, poco prima delle 10, all’incrocio tra via Cavour e via Garibaldi.

All’origine della vicenda ci sarebbe una situazione tutt’altro che insolita nel traffico cittadino: una frenata per permettere a un pedone di attraversare la strada in sicurezza. Un gesto che, stando alla ricostruzione fornita dalla vittima, avrebbe provocato l’ira di un uomo alla guida di un furgone, che si trovava subito dietro la sua auto. La reazione sarebbe stata immediata e accompagnata da insulti pesanti, bestemmie e minacce. La donna, anziché proseguire la marcia, avrebbe scelto di affrontare direttamente il conducente per chiedergli spiegazioni, avvicinandosi quindi al suo finestrino. È stato in quel momento che la discussione sarebbe passata dalle parole alla violenza fisica Secondo quanto riferito ai militari, l’uomo le avrebbe sferrato un pugno al volto, ferendola al labbro superiore. La donna avrebbe cominciato a sanguinare e un passante sarebbe intervenuto prontamente per prestarle i primi soccorsi La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul luogo sono giunti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, mentre la ferita veniva accompagnata in ambulanza all’ospedale di Riccione. Gli accertamenti medici hanno quantificato in 15 giorni il tempo necessario per la guarigione.

Una volta dimessa, la donna ha deciso di procedere formalmente, presentando una denuncia per lesioni personali e minacce. Saranno gli accertamenti dei carabinieri a chiarire i diversi passaggi dell’accaduto e a verificare le responsabilità dell’uomo indicato dalla vittima. Resta da ricostruire con precisione come si sia sviluppato il confronto, nato da una frenata per lasciare passare un pedone e conclusosi, secondo la denuncia, con un’aggressione.