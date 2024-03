Cattolica, donna abbraccia un 93enne e gli sfila un Rolex da 40mila euro

Lo abbraccia fingendo una familiarità eccessiva e sospetta, infatti il suo unico obiettivo è sfilare il prezioso orologio al polso. La donna attende infatti che il 93enne cattolichino esca dall’automobile appena parcheggiata in via Verdi e mette in scena la “recita” provata e riprovata. L’anziano rimane spiazzato da tanto affetto, si ritrae e allontana la donna.

Niente da fare, ormai la ladra ha accorciato le distanze, afferra il Rolex (un Daytona del valore di almeno 40mila euro), sgancia il cinturino e porta via il “gioiello” con la forza.

A questo punto non resta che la via di fuga rappresentata da un complice che l’attende in auto con il motore acceso.

Nella colluttazione l’anziano cade in terra e si ferisce leggermente al polso e al braccio, tanto che è necessario l’intervento di una ambulanza del 118 che lo accompagna al pronto soccorso per le prime medicazione e un controllo generale.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Tenenza di Cattolica. Le prime testimonianze raccolte sono quelle di due passanti che hanno intravisto la donna.