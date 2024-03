Cattolica, dimentica la macchina in folle e la Fiat 500 finisce nel porto canale

Un insolito “natante” navigava nelle acque del porto di Cattolica nella mattinata di mercoledì 13 marzo 2024. Intorno alle 10.30, una Fiat Cinquecento grigia è precipitata nelle acque del portocanale. Nessun incidente e nessun tentativo di suicidio. La proprietaria dell’utilitaria si era semplicemente dimenticata di inserire il freno a mano. Così, trainata dalla forza di gravità, l’auto in folle è scivolata dalla banchina, finendo in acqua. Per recuperarla è stata necessaria la gru dei Vigili del fuoco, che hanno estratto l’auto agganciandola con delle cinghie. Sul posto si sono presentati anche i carabinieri della tenenza di Cattolica e i militari della Guardia costiera. Oltre a una nutrita folla di curiosi, accalcata lungo le banchine del porto.