Cattolica, assalto con l’esplosivo al bancomat, braccio amputato ad un ladro residente a Forlì: “Con la mano sinistra si teneva il moncone del braccio destro” VIDEO GALLERY

I ladri provano a fare saltare il bancomat della filiale di RivieraBanca in piazza Berlinguer a Cattolica, ma nella notte qualcosa va storto e uno di loro perde un braccio. Una volta giunti sul posto i Carabinieri di Cattolica riferiscono di “avere trovato un 36enne che con la mano sinistra si teneva il moncone del braccio destro”.

È successo questa notte verso le 4, con i malviventi che inizialmente hanno fatto saltare il bancomat, poi hanno tentato di dare l’assalto alla cassaforte interna, ma a un ladro la bombetta di esplosivo è esplosa in mano, con gravissime ferite all’avambraccio. Il ladro ferito e sanguinante ha ricevuto gli opportuni soccorsi, mentre i complici si sono dati alla fuga. l bottino resta da quantificare. Ingenti i danni alla filiale e si registrano danni anche allo studio dentistico soprastante.

I ladri hanno usato la tecnica della “marmotta”, infilando l’esplosivo nel bancomat, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato e uno dei malviventi, un 36enne romeno residente a Forlì, ci ha rimesso un braccio. I primi soccorsi sono arrivati dagli stessi Carabinieri e dai sanitari del 118, ma dopo il trasporto all’ospedale di Cesena, i sanitari non sono riusciti a salvargli l’arto che è stato amputato. Dopo l’intervento, sarà ricoverato in Rianimazione. Il ferito (con lesioni anche al busto e sul volto) è stato tratto in arresto in flagranza con l’accusa di tentato furto aggravato ed è tuttora piantonato presso la struttura ospedaliera ove è ricoverato, in attesa della convalida della misura pre-cautelare da parte del Giudice competente.