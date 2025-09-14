Casteldelci. “Case a 1 euro” contro lo spopolamento e per attirare turisti

Proprio nei giorni scorsi il consiglio comunale di Casteldelci ha approvato le linee guida per la regolamentazione dell’iniziativa progettuale di recupero e valorizzazione dei centri storici del capoluogo e delle frazioni, nonché di tutto il patrimonio immobiliare del Comune. La delibera, che prende il nome di “Case a un euro”, è già stata adottata da altri borghi italiani che hanno assistito negli anni a un lento spopolamento con conseguente abbandono di immobili, quasi esclusivamente di proprietà privata, che oggi risultano in condizioni di degrado.

«L’obiettivo - spiega il sindaco Fabiano Tonielli - è quello di ripristinare e valorizzare il patrimonio immobiliare esistente, rivitalizzando il centro storico e favorendo nuovi insediamenti abitativi. Il municipio metterà in contatto la domanda, sempre più forte anche dall’estero (Germania e Olanda) con l’offerta. I tradizionali canali di vendita, come ad esempio le agenzie immobiliari, non sono infatti interessati a un mercato considerato poco remunerativo. Noi al contrario lanceremo un ufficio apposito con database oltre a avvisi pubblici rivolti a possessori di case che intendano disfarsene a prezzi simbolici». Quanto agli acquirenti avranno due obblighi. Primo: ristrutturare gli edifici, nel rispetto dei vincoli delle soprintendenze qualora ci siano, ma soprattutto in armonia con il paesaggio circostante. E secondo: risiedere a Casteldelci. Il prezzo seppur minimo è una parte dei costi «che, oltre alla ristrutturazione, un eventuale compratore dovrà sostenere», dalle spese notarili a eventuali pratiche di carattere urbanistico catastale.