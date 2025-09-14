Casteldelci. “Case a 1 euro” contro lo spopolamento e per attirare turisti

Case in vendita a pochi euro. È uno degli ingredienti della ricetta anti spopolamento che scongiura, nel segno della sostenibilità, il moltiplicarsi dei borghi fantasma in Valmarecchia.Proprio nei giorni scorsi il consiglio comunale di Casteldelci ha approvato le linee guida per la regolamentazione dell’iniziativa progettuale di recupero e valorizzazione dei centri storici del capoluogo e delle frazioni, nonché di tutto il patrimonio immobiliare del Comune. La delibera, che prende il nome di “Case a un euro”, è già stata adottata da altri borghi italiani che hanno assistito negli anni a un lento spopolamento con conseguente abbandono di immobili, quasi esclusivamente di proprietà privata, che oggi risultano in condizioni di degrado.