Caso Pierina. Roberta Bruzzone, consulente della difesa, è a San Marino: «Dassilva estraneo al delitto»

«Nell’omicidio di Pierina Paganelli non c’è nessuna traccia del profilo genetico di Louis Dassilva». Il collegio difensivo dell’unico indagato, tuttora in carcere, è pronto a dare battaglia. Lo dice Roberta Bruzzone, consulente della difesa di Dassilva, a San Marino Rtv.

Bruzzone è sul Titano nell’ambito delle iniziative istituzionali per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ieri sera, al Teatro Nuovo Dogana, ha portato lo spettacolo “Favole da incubo”: il racconto di dieci casi di cronaca, accompagnato da musica dal vivo.

«C’è in carcere una persona estranea al delitto – dice Bruzzone - e in quella direzione stiamo andando. Per noi è stata un’indagine, sotto profilo difensivo, tutta in salita, perché abbiamo lavorato con mezzi diversi da quelli della Procura, per cercare di scardinare tutta una serie di elementi. Siamo stati noi a trovare il signor Neri, il condomino che rientrava a casa quella sera nello stesso orario compatibile con il delitto, perché era un soggetto che nell’indagine ufficiale non era transitato. Questo ha portato a mettere in discussione il cosiddetto video della Cam3, perché riteniamo che lì sotto non sia passato Dassilva. Questo è un elemento determinante nella lettura complessiva e indiziaria dell’incidente probatorio».

Rispetto alle ultime novità relative al Dna: «Noi eravamo sereni – prosegue Bruzzone - tant’è che l’incidente probatorio l’abbiamo chiesto noi, proprio per cristallizzare quell’accertamento e farlo divenire prova, come adesso è. Eravamo certi che non ci fosse il Dna di Dassilva. C’è Dna sulla salma, attenzione, ma è un Dna di tipo femminile, che certamente non è riconducibile al nostro assistito. Siamo pronti a dare battaglia su ogni elemento. Ora vediamo come andrà l’incidente probatorio sulla Cam3, ma abbiamo buoni margini di ottimismo».

