Caso Delmastro, bagarre in Senato: i 5Stelle con il riminese Croatti occupano i banchi del Governo

Bagarre in Senato per il caso Delmastro. La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, coinvolto in un’inchiesta per riciclaggio e false intestazioni e ritenuto legato al clan di camorra Senese. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Dopo il voto della giunta, la pratica passa ora all’Aula di Montecitorio, che dovrà esprimere il verdetto definitivo sull’autorizzazione. La bocciatura ha scatenato la protesta del Movimento 5 Stelle: i senatori pentastellati hanno occupato i banchi del Governo al Senato, esponendo cartelli con la scritta «Fuori le chat». Tra i parlamentari M5s anche il riminese Marco Croatti, senatore eletto in Emilia-Romagna. La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha sospeso la seduta per riportare la calma in Aula, dove non sono mancate le tensioni con i senatori di Fratelli d’Italia.