Casa Madiba: «Muhammad ucciso con 5 colpi, si poteva fare diversamente?». Domani assemblea pubblica

RIMINI. Un’assemblea per ragionare sui fatti di Villa Verucchio. E’ quella convocata da Casa Madiba Network domani alle 18.30 a Rimini. L’associaizione ha diffuso una nota per riflettere su quanto accaduto la notte di Capodanno con le aggressioni e poi la morte di Muhammad Sitta, il ragazzo egiziano di 23 anni. «Nel prendere parola», scrive Casa Madiba, «ci teniamo ad esprimere la nostra vicinanza tanto ai genitori di Muhammad che piangono la morte del figlio quanto alle persone che sono state accoltellate e agli e alle abitanti di Villa Verucchio che si sono trovat a vivere un’esperienza terribile. Fatti del genere lasciano inevitabilmente delle ferite profonde in chi li ha vissuti, in una comunità, su un territorio. Queste ferite, a nostro avviso, necessitano di processi di cura collettivi e non di vuoti slogan. Da anni operiamo sulla marginalità sociale, sappiamo come questi contesti siano intrisi di traumi e sofferenze che a volte trovano nella violenza l’unico modo per esprimersi ma crediamo che l’unica strada percorribile sia quella della costruzione di autonomie, di uscita dalla marginalità imposta e subita. Si tratta di percorsi difficili, spesso contraddittori e mai lineari ma che meritano di essere messi in campo, sempre».

I fatti

«I fatti sono noti», riepiloga Casa Madiba. «La sera di Capodanno a Villa Verucchio, in provincia di Rimini, Muhammad, ragazzo di 23 anni di origine egiziana ospite di una struttura SAI del paese, ha accoltellato 4 passanti in strada senza un apparente movente, fino all’arrivo dei carabinieri della stazione locale che hanno aperto il fuoco, uccidendolo. I giornali nazionali hanno dato immediato risalto alla notizia nei primi giorni, avvicinandola ad altri episodi di attacchi contro persone negli spazi pubblici, sebbene si chiarirà in seguito che non c’è alcuna correlazione fra fatti molto diversi tra di loro. L’accostamento però contribuisce a costruire subito una narrazione molto precisa: Mohammad sparisce come persona e diventa l’esemplificazione di una serie di stereotipi e paure. Ci si concentra sull’origine e sulla fede del ragazzo. Il Corano o un tappetino per pregare diventano indizi inequivocabili di una radicalizzazione su base religiosa. Perché a quegli oggetti e non ad altre condizioni è stato dato un peso così rilevante? Gli esponenti del Governo non hanno perso tempo, ancora prima dell’accertamento dei fatti, per elogiare l’operato delle forze dell’ordine. La sinistra locale invece tace, forse perché affrontare politicamente situazioni come questa è ben altra cosa di postare sui social qualche foto dell’ennesima iniziativa mondana». «Ma chi era Mohammad?», si chiede l’associazione. «Perché un ragazzo di 23 anni può compiere un gesto così distruttivo? Come reagire davanti a un trauma del genere? Col passare dei giorni la cronaca locale ha iniziato a far trapelare altri elementi che delineano una situazione molto diversa da quella tratteggiata inizialmente. Mohammad era arrivato dall’Egitto nel 2022 come rifugiato. Non aveva mai dato particolari problemi ma negli ultimi mesi, raccontano gli altri ragazzi che vivevano con lui, aveva manifestato un forte disagio psico-emotivo, desiderava tornare a casa, ma si sentiva inascoltato, abbandonato. Pare avesse espresso il bisogno di fare qualcosa di eclatante per farsi sentire. Come è possibile allora che nessuno sia intervenuto? Perché il tema della salute mentale resta un tabù in un paese dove neanche la pandemia è servita per invertire la rotta dei tagli ai servizi di welfare e salute?»

Un’accoglienza diversa

«Conosciamo bene tutti i limiti del sistema dell’accoglienza», prosegue la nota, «li viviamo sulla nostra pelle e proviamo a contrastarli. Inutile nasconderlo, spesso si tratta di una macchina che produce marginalizzazione, volta a tenere le persone prigioniere della loro condizione. Non intendiamo puntare il dito sulle operatrici e sugli operatori o sulle Cooperative coinvolte, non sono loro a decidere programmi e fondi per l’accoglienza, ma i Governi. In questi anni sono stati smantellati tutti i finanziamenti alle attività sociali nei centri, e questo ha praticamente azzerato, ad esempio, tutti i programmi finalizzati ad andare al di là della semplice riproduzione della nuda vita marginalizzata. Le cooperative e chi lavora in questo settore si trovano poi costretti a mettere una pezza a troppi buchi. Bisognerebbe invece alzare la voce, battersi per un’accoglienza diversa che non scarichi sui territori e sulle lavoratrici e lavoratori sociali, spesso precari e sottopagati, tutte le conseguenze di questa macchina di marginalizzazione. Invece aumentiamo le spese belliche e tagliamo su educazione e welfare, salvo poi promettere che Zone rosse e tolleranza zero risolveranno magicamente tutti i problemi sedimentatisi. È molto più semplice, infatti, pensare che sia tutto un problema “culturale” invece che “sociale”, che ci sia qualche religione, qualche razza, qualche provenienza più pericolosa di altre, meno civilizzata delle altre». «Il primo di gennaio», spiega Casa Madiba, «tutti gli altri rifugiati ospiti della stesso appartamento di Muhammad sono stati interrogati e trattenuti diverse ore in caserma, alcuni ci hanno segnalato che in paese l’atteggiamento nei loro confronti è cambiato: sospettoso, minaccioso. Si è diffusa la voce, tanto ridicola quanto allarmante, che sia operativa una cellula di Hamas; un fatto che mette in evidenza non solo la mancanza, banalmente, di una conoscenza minima dei mille volti del cosiddetto islam politico, ma anche di come mesi di criminalizzazione mediatica della solidarietà con la Palestina siano serviti a creare nuovi immaginari razzializzanti nell’opinione pubblica. Lo diciamo con altre parole: siamo convinti che l’islamofobia sia attualmente il marcatore razziale più forte all’interno di un crescente clima di razzismo e securitizzazione»... Casa Madiba ricorda «Vittorio Feltri che poco più di un mese fa rivendicava pubblicamente il desiderio di “sparare in bocca a tutti i musulmani in quanto razza inferiore”. Non ricordiamo, purtroppo, alcuna presa di posizione o intervento di condanna da parte di esponenti del governo. Questa banalizzazione del razzismo non fa altro che alimentare il desiderio di misure restrittive buone solo a privare anche noi stessi di spazi di libertà, per vivere senza paure, per organizzarci e lottare contro le nostre vite precarie, per costruire relazioni di cura reciproca. Non bisogna mai perdere di vista le specificità: Muhammad Sitta era diverso da Moussa Diarra o da Ramy Elgaml, per citare altri due episodi in cui la razzializzazione ha giocato un ruolo determinante. Ma in tutti questi casi ci sembra evidente che la vita razzializzata conti meno, molto meno di quella bianca. Se al posto di Muhammad ci fosse stato un nostro conoscente, un nostro amico, come avremmo reagito?»

Il razzismo