Casa. In un mese già in 100 allo Sportello affitti del Comune di Rimini

A quasi un mese dall’inaugurazione, l’Agenzia per la locazione di Rimini ha aperto le porte a un centinaio di cittadini, tra cui una decina di proprietari di immobili. L’ufficio, voluto dall’amministrazione comunale, aperto in corso d’Augusto, si pone l’obiettivo di “semplificare e agevolare l’incontro tra i proprietari di case e i potenziali affittuari offrendo a entrambi, contestualmente, un supporto intorno al processo di affitto, che va dall’attivazione alla conduzione e chiusura del contratto, fino alla gestione delle risorse comunali”. Tra gli utenti che si sono rivolti all’agenzia figurano anche una decina di proprietari di immobili, interessati all’iniziativa regionale del “Patto per la Casa”, strumento che il Comune di Rimini, attraverso lo sportello, mira a rendere il più efficace possibile, incentivando il match domanda e offerta. Lo sportello-agenzia è stato inaugurato a fine ottobre nell’ambito del piano comunale Casa Rimini, il nuovo patto straordinario per le politiche abitative che si snoderà lungo il mandato amministrativo 2023-2027, per cui sono stanziate misure e risorse economiche dal valore complessivo di 30,6 milioni di euro. Il piano, presentato a inizio settembre, è composto da una serie di azioni pubbliche e private finalizzate a incrementare il numero degli alloggi in locazione a canone calmierato, fino a un aumento di un terzo dell’attuale disponibilità del patrimonio edilizio popolare. “L’emergenza abitativa rappresenta una delle principali questioni che affliggono tutte le città italiane- spiega l’assessore alle Politiche per la Casa, Kristian Gianfreda- Dev’essere affrontata come una priorità cittadina. A tal fine, presto attiveremo una grande campagna di comunicazione, così da far conoscere a tutta la cittadinanza le misure e gli interventi comunali sul tema casa”.