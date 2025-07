Casa, a Rimini gli affitti più alti della regione: 17,7 euro al metro quadro

BOLOGNA. In Emilia-Romagna, nel primo semestre del 2025 crescono sia i prezzi di vendita degli immobili che i canoni di affitto. I primi hanno sperimentato una salita dell’1,7%, mentre i secondi sono in rialzo del 2,7%. Insomma, per comprare casa in regione bisogna mettere a budget, in media, 2.054 euro al metro quadrato, mentre per affittarla sono necessari 13,5 euro al metro quadrato. Il che significa, per esempio, che per affittare una casa di 100 metri quadrati servono in media 1.350 euro al mese. E’ quanto emerge dall’Osservatorio semestrale sul mercato residenziale emiliano-romagnolo realizzato da Immobiliare.it Insights. Il numero dei contatti generati dagli annunci pubblicato certifica la crescita della domanda di compravendite (+12,8%), con l’offerta che però non ha accennato a contrarsi, aumentando al contrario del 5,2%. Gli affitti hanno invece perso appeal, con una discesa delle richieste del 10,7% e uno stock che nel frattempo si è ampliato di circa il 20%. Bologna rimane il terzo capoluogo di regione più caro in Italia per acquistare casa (3.616 euro al metro quadro di media, +1,5% da inizio anno), preceduta solo da Milano e Firenze. La città è anche il comune più caro in Emilia-Romagna per affittare casa, con 17 euro medi a metro quadrato (+1,1% in sei mesi), anche se i canoni più alti si registrano a Rimini, con 17,7 euro al metro quadrato di media. A Bologna, in ogni caso, le tendenze sono ancora più marcate di quelle regionali: la richiesta di compravendite cresce infatti del 13,2% nel semestre, con lo stock che al contempo si amplia del 10,7%. Negli affitti, la domanda scende quasi del 28%, e la disponibilità di case sul mercato si espande in eguale misura.

Alle spalle di Bologna, il secondo territorio più caro in regione per acquistare casa è la provincia di Rimini a seguito di un aumento dei prezzi del 3,4% nei primi sei mesi dell’anno. La provincia di Piacenza, con 1.067 euro medi al metro quadrato, è invece l’area più economica per comprare. I rialzi dei prezzi nel periodo riguardano quasi tutte le zone, a esclusione delle province di Ferrara e Ravenna, giù rispettivamente dello 0,4% e del 2,5%. La domanda di case in vendita cresce ovunque in regione, senza eccezioni: l’ascesa più rilevante è quella della provincia di Ferrara (+19.8%), mentre quella più contenuta si verifica in provincia di Piacenza (+2,1%). Anche l’offerta si espande quasi ovunque nel semestre, eccezion fatta per i comuni di Forlì (-4,5%) e di Parma (-0,3%) e della provincia di Forlì Cesena (-3%). Nel primo semestre del 2025 i canoni di locazione in Emilia-Romagna sono cresciuti quasi dappertutto, a esclusione di quattro aree: i comuni di Cesena (-1,5%) e Reggio Emilia (-0,4%), e le province di Modena (-1,5%) e Ravenna (-2,8%). La provincia di Piacenza è il territorio più economico anche per chi sceglie di affittare casa in regione, con 7,4 euro al metro quadrato. Nonostante la domanda di locazioni sia in forte calo a livello regionale, con il traino verso il basso di Bologna, si notano diversi scostamenti dalla tendenza, come quelli rilevanti della provincia di Forlì Cesena (+41,1%) e del comune di Rimini (+41,2%). Più omogeneo, con molti più incrementi che discese, l’andamento dell’offerta di affitti, con lo stock che si contrae solo nei comuni di Rimini (-4,8%) e Ravenna (-4,2%), così come nella provincia di Forlì Cesena (- 4,2%).