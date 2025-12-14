Carta del Docente, oltre 200mila euro accreditati a cento insegnanti precari in Romagna

Una significativa vittoria giudiziaria sta portando benefici concreti e compensi sostanziosi a centinaia di insegnanti precari della Romagna. Nei territori di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, l’iniziativa legale promossa dalla CISL Scuola Romagna ha conseguito un risultato straordinario: l’effettivo accredito di oltre 200mila euro destinati a più di cento docenti, disponibili sulla piattaforma Carta del Docente. Non parliamo più soltanto di decisioni giudiziarie, ma di risorse concrete utilizzabili subito per acquistare materiale formativo, pubblicazioni e attrezzature per l’insegnamento, restituendo finalmente un diritto troppo a lungo disatteso.

La questione centrale della vertenza riguarda la discriminazione vissuta dal personale con incarichi a tempo determinato, privato per anni della possibilità di accedere al contributo annuo di 500 euro, destinato esclusivamente ai docenti con contratto a tempo indeterminato. Una condizione che la giustizia sta progressivamente correggendo attraverso l’efficace intervento degli Avvocati Maltoni Lisa, Donini Alberto e Maria Grazia Guardigli.

“Queste vittorie non riguardano solo gli aspetti economici, ma la dignità professionale,“ afferma Alessio Gaudioso, Segretario Generale CISL Scuola Romagna. “È fondamentale che tutti i docenti abbiano accesso agli strumenti per l’aggiornamento, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Abbiamo lottato e continueremo a lottare perché la formazione del precario non valga meno di quella del docente di ruolo. Con i nostri Legali abbiamo ottenuto non solo il riconoscimento del diritto, ma anche chiare indicazioni al Ministero su come liquidare il dovuto, sbloccando finalmente gli arretrati.”