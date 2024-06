Caricava la bici in treno a Rimini per andare a rubare a Falconara: scoperto e denunciato

Partiva da Rimini, portava la bici sul treno e andava a compiere furti. Aveva messo a segno una serie di colpi all’interno del liceo Cambi-Serrani di Falconara, tra il 31 dicembre 2023 e il 7 febbraio scorso. Come riporta cronacheancona.it, l’uomo, un 47enne domiciliato a Rimini, aveva forzato in tutte e tre le circostanze, la finestra di un bagno. Una volta all’interno dell’istituto, scardinò il distributore automatico di merendine e bevande, riuscendo a rubare 275 euro. Ad avviare le indagini furono i carabinieri della Tenenza di Falconara che acquisirono le immagini delle telecamere installate nella scuola, nonché quelle del sistema di videosorveglianza pubblico del Comune di Falconara: centro abitato e stazione ferroviaria.

Dalla visione e dallo studio delle immagini acquisite, i carabinieri sono riusciti a formare l’identikit dell’uomo, accertando che era arrivato a Falconara con il treno, portando con sé una bicicletta utilizzata per i suoi spostamenti; da qui hanno avuto la conferma che non era una persona del luogo. Un successivo servizio di osservazione effettuato a Rimini dai carabinieri della Tenenza falconarese ha consentito di riconoscere, con certezza e senza ombra di dubbio, l’autore dei tre furti. L’uomo, specializzato in analoghi episodi, all’epoca dei fatti, era inoltre sottoposto a misura cautelare personale. Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato.