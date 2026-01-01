Carabinieri di Rimini, 373 arresti nel 2025

RIMINI. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini ha tracciato una sintesi delle attività condotte e dei risultati conseguiti dall’Arma nel 2025 sul territorio della provincia. «Nel contrasto alla criminalità», sci legge in una nota diffusa oggi, «con il coordinamento delle Procure della Repubblica di Rimini, l’azione delle donne e degli uomini dell’Arma ha determinato l’arresto di 373 persone (di cui, solo per citarne alcune, 39 per furto e 22 per rapina) e il deferimento in stato di libertà di altri 2.667 soggetti».

Per quanto riguarda le attività di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti: 51 arresti, 49 denunce a “piede libero”, 301 segnalazioni amministrative alla Prefettura e oltre 460 kg di sostanze stupefacenti di vario genere sottoposte a sequestro per la successiva distruzione.

Per quanto concerne l’opera svolta sul territorio dai Reparti di specialità, con sede nel capoluogo, che affiancano e supportano l’Arma territoriale, il Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì, che ha competenza anche sulla provincia di Rimini, ha sul territorio riminese segnalato all’Autorità Giudiziaria 82 persone, per un totale di 113 violazioni, elevato 320 contestazioni amministrative per un valore di 210.435 €, effettuato 18 sequestri penali e 17 amministrativi, nell’ambito di 5.684 controlli concentrati nel settore delle utilizzazioni boschive, della tutela del vincolo paesaggistico - ambientale, tutela della fauna protetta e non, nel settore relativo ai rifiuti e agli inquinamenti. Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rimini ha effettuato 130 ispezioni rilevando 82

violazioni e controllando 472 posizioni lavorative, delle quali 45 risultate “in nero”, con 23 lavoratori irregolari, 5 clandestini, confluiti in 98 denunce penali, 40 provvedimenti di sospensione delle attività controllate, del valore di 135.120 €, e sanzioni per i trasgressori pari a 66 contestazioni amministrative del valore totale di 238.446 €.