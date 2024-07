“Cara Emilia-Romagna, dopo il Tour organizziamo le Olimpiadi insieme?” L’idea del governatore della Toscana VIDEO

Olimpiadi in Toscana, Eugenio Giani ci riprova. Dopo il successo di pubblico e indotto che a Firenze è stato ottenuto per le Grand depart del Tour de France, lo scorso 29 giugno, il governatore parlando della competizione che si sta per aprire a Parigi rispolvera la suggestione coltivata prima della pandemia: “Ne parlerò con gli amici dell’Emilia-Romagna, vorremmo rilanciare il progetto di olimpiadi che possano sincronizzarsi fra Toscana ed Emilia - conferma Giani a margine di un’iniziativa - naturalmente con una bella cerimonia di apertura a Roma. Lavorerò per il progetto di Toscana-Emilia 2036, perché l’occasione olimpica, l’ha dimostrato la partenza dal Tour de France, nella nostra terra è qualcosa che può illuminare e attrarre in tutto il mondo”. Quanto al pronostico sull’edizione parigina delle olimpiadi che inizieranno il 26 luglio, Giani si sbilancia: “La Toscana ha creato le condizioni perché le sue 10.600 società sportive possano offrire un parco di atleti di grandissimo livello- rivendica- siamo fra le tre regioni che ne portano di più alle olimpiadi. Sono certo che Parigi ci darà soddisfazioni, i nostri atleti possono aspirare alla medaglia d’oro”