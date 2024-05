Capriolo sbranato dai lupi, forse è quello che aggrediva le persone a Riccione

CORIANO. Un capriolo sbranato dai lupi in una zona isolata di Sant’Andrea in Besanigo: è il macabro ritrovamento di un passante che ieri mattina stava attraversando via della Celletta. Quanto accaduto ha suscitato molte preoccupazioni e in diversi hanno percepito una correlazione con la vicenda del capriolo che, fino a qualche giorno fa, aveva tenuto sotto scacco il parco Chico Mendes a Riccione con le aggressioni alle persone.

La zona era stata interdetta per evitare aggressioni da parte dell’animale ai passanti, fino a quando ha fatto perdere le sue tracce.

L’ipotesi troverebbe verosimiglianza nella distanza tra i due luoghi non eccessiva, poco più di un chilometro. Inoltre i dubbi si infittiscono perché sono stati trovati nella zona dei pezzi di pane, e anche in questo caso le due vicende potrebbero avere punti in comune: gli esperti suggeriscono che le esche di pane possano aver attirato piccoli animali e roditori, i quali a loro volta avrebbero richiamato i predatori.