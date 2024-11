Capodanno a Rimini: una festa lunga tre notti con Irene Grandi, Elio e le Storie Tese e Vinicio Capossela

‘Conciati per le feste’ arriva a Rimini per Capodanno. Non poteva esserci incontro più felice per la serata più attesa dell’anno di quello fra il nuovo tour di Vinicio Capossela, che è un omaggio alla baldoria e alla tradizione delle feste, e la serata clou del Capodanno più lungo del mondo di Rimini che quest’anno cala il tris e sperimenta la nuova formula del capodanno lungo oltre 50 ore, dalla sera del 29 dicembre al mattino dell’1 gennaio.

E si arriva, in un crescendo incessante, al momento più atteso, quello di martedì 31 dicembre con Vinicio Capossela e il suo repertorio vasto e ricco di canzoni che danno spazio all’anima della festa e che per due decadi hanno trovato vita solo sul palcoscenico e nella dimensione unica e magica dei concerti dal vivo. Uno spettacolo strabordante, affinato in anni di pratica di concerti per le feste, perfetto per il brindisi corale di Rimini al nuovo anno che culminerà con il doppio spettacolo dell’Incendio al Castello nella piazza dei Sogni.

Una festa lunghissima, dal 29 dicembre alla mattina del 1 gennaio, disseminata di grandi artisti, mostre, musei aperti, installazioni e luci di Natale che culminano nel programma del 31 dicembre che prevede 7 feste in contemporanea in una sola notte. Oltre al concerto di Vinicio Capossela - in piazza Malatesta – la notte di San Silvestro propone spettacoli, dj set, concerti, disco party, balli latini e ritmi jazz, note classiche e rock per un viaggio musicale diffuso nei luoghi identitari della città che vedranno piazza Cavour, il teatro Galli, il Museo della città, l’ala nuova del Museo, la Domus del chirurgo e il teatro degli Atti trasformarsi in straordinari palcoscenici e dancefloor per la notte del 31 dicembre. E dopo lo scoccare dell’anno nuovo, tutti gli occhi alzati per lo spettacolo dell’Incendio al castello in piazza Malatesta, un momento straordinario tra magia e sogno che attenderà il pubblico per due diverse repliche.

Un lungo cartellone che prenderà il via ufficiale con l’accensione delle luci delle feste natalizie sabato 23 novembre e proseguirà con 150 appuntamenti che accompagneranno riminesi e ospiti fino all’Epifania.

“Sperimentiamo una variazione su un format di successo – commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - proponendo quello che a tutti gli effetti è un pacchetto turistico integrato, anche con gli altri Comuni della Riviera, che propone per più giorni cose uniche da fare e per divertirsi. Praticamente un lunghissimo week end che traghetta verso il nuovo anno tra grandi artisti, spettacoli e musei aperti: un’occasione per raccontare la nostra vocazione di destinazione attrattiva e capace di offrire proposte uniche in un contesto speciale come il centro storico riqualificato, in una città vestita a festa fra presepi di sabbia, piste di ghiaccio e mille opportunità per diversificare la vacanza per più giorni”.