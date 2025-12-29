Capodanno a Rimini: 500 hotel aperti

A Rimini la percentuale di riempimento degli hotel in vista del capodanno “sta viaggiando in queste ore verso l’85%” e “il dato interessante è che il 15% di media è costituito da stranieri che scelgono Rimini anche come meta invernale delle feste. Puntiamo ad arrivare verso il sold out nelle prossime ore per i circa 500 hotel aperti”. Lo annuncia - Marina Lappi di Visit Rimini, mentre in città parte l’anteprima della notte di San Sivestro scandita dai due live in piazza Malatesta che portano dritto verso un 31 dicembre non stop con una line up con più di 30 deejay, 10 feste dal mare al centro storico, cinque musei con le porte spalancate per accogliere i curiosi e gli appassionati d’arte, per una notte illuminata dal doppio spettacolo di fuochi che incendieranno il castello in una versione inedita.

Per la prima volta l’incendio al castello illuminerà il centro storico sia con effetti di luci che con fuochi d’artificio capaci di raggiungere 20 metri sia in altezza che in larghezza. Nella notte più lunga previste anche le coreografie luminose al tempo di musica degli 8.000 effetti diversi di coreografie e 10.000 effetti di fuochi con aperture per dodici minuti di spettacolo ‘piromusicale’ che si ripetono alle 00,30 e alle 2 (i rumori dello spettacolo saranno depotenziati e, come previsto dalle disposizioni di legge, non supereranno i 120 decibel). Sono due i concerti di anteprima a ingresso gratuito, quello di Edoardo Bennato stasera, il live di Francesca Michielin domani e dalla pista da ballo diffusa in 10 piazze la notte del 31 dicembre. Non solo, ma sempre a Capodanno debutta quest’anno la versione invernale della Liscio Street Parade: piazzale Kennedy diventa la capitale del folklore romagnolo con Roberta Cappelletti, la super orchestra dei Santa Balera con gli Alluvionati del Liscio e le coppie di ballo delle Sirene Danzanti, i dj di disco liscio e caraibico con Mirco Ermeti e il ritmo della Gen Z del liscio coi Big Storici del Liscio, restituendo allegria e sempre nuovi stimoli alla tradizione. Durante i festeggiamenti del Capodanno riminese, verrà presentato in anteprima ufficiale il video di “Ritorna a Rimini”, lo storico brano firmato da Secondo e Raoul Casadei, oggi rinato in una veste contemporanea grazie al remix firmato da Paolo Nhe dj. In anteprima assoluta il video del remix di “Ritorna a Rimini”, l’omaggio di Paolo Nhe al mito di Secondo e Raoul Casadei, campeggerà nei ledwall del centro storico.