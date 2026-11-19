Mercoledì 30 dicembre Rimini accende la sua “Penultima notte”, una serata che dal tramonto fino a tarda notte unirà la musica in piazza, gli appuntamenti nei luoghi della cultura e la parola di Alessandro Baricco al Teatro Galli. La serata in piazza Malatesta si aprirà alle ore 20.15 con il Discoradio Party by RDS 100% GRANDI SUCCESSI e Valentina Guidi, che introdurranno i due concerti della notte, entrambi a ingresso gratuito.

Alle ore 21 salirà sul palco Nico Arezzo, cantautore, produttore e arrangiatore classe 1998, vincitore di Musicultura nel 2024. La sua scrittura intimista si muove dentro un suono soul-funky, nutrito da un’esperienza musicale costruita negli anni dietro e sopra il palco. A gennaio 2026 pubblica il suo secondo album, “Non c’è fretta”, che porta dal vivo nei club italiani con il “MINCHIA CHE TOUR 2026”. Dopo l’esibizione sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, inaugura il “MINCHIA CHE TOUR CALDO”, tournée estiva che lo vede protagonista di festival e rassegne in tutta Italia. Il concerto proseguirà fino alle ore 21.45.

Alle ore 22 sarà la volta di LA NIÑA, una delle voci più riconoscibili e personali della nuova scena italiana. La cantautrice napoletana fonde la tradizione popolare campana con l’elettronica e la ricerca sonora contemporanea. Pioniera nel mettere in dialogo la tradizione con i suoni del presente, la sua ricerca attraversa musica, teatro, cinema, danza e arti figurative, affidandosi alla forza evocativa della lingua napoletana per costruire un linguaggio contemporaneo proiettato verso il futuro. Al centro del concerto sarà FURÈSTA, un lavoro sospeso tra radici popolari, sperimentazione e ibridazione sonora. Il concerto, a ingresso gratuito, accompagnerà piazza Malatesta fino alle ore 23.15.

Alle ore 23.30 il Teatro Galli ospiterà Waterloo live #1, la prima versione dal vivo della nuova opera di Alessandro Baricco. Waterloo nasce come un’opera-newsletter pubblicata da tipiace e disponibile su Substack attraverso testi, audio e video che raccontano le trasformazioni profonde del modo in cui gli esseri umani abitano il proprio tempo.

Rimini sarà la prima occasione in cui questo lavoro prenderà corpo davanti a un pubblico. Baricco racconterà ciò che sta scrivendo, senza un approdo stabilito in partenza, invitando a osservare quello che accade sotto la superficie delle notizie e dietro il movimento incessante dei fatti. Il Teatro Galli, luogo che porta su di sé la storia della distruzione e della rinascita della città, diventerà lo spazio di un’esperienza collettiva di ascolto. L’invito è semplice: osservare da vicino una persona che sta osservando il mondo, nel momento stesso in cui lo sta facendo, nel tentativo di comprendere come stia cambiando la postura con cui gli esseri umani occidentali prendono il vento del proprio tempo.