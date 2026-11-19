La notte del 31 dicembre confermerà la vocazione popolare e diffusa del Capodanno riminese. Dieci feste in dieci spazi collegheranno piazza Malatesta, piazza Cavour, i musei, i teatri e la zona mare, che rientra quest’anno nel palinsesto.Il cuore del centro storico diventerà un grande dancefloor a cielo aperto con il ritorno dei protagonisti dei deejay che hanno fatto grandi i locali della Riviera alla consolle della DJ Rotation. Dalle prime ore della sera fino alle 3 del mattino una line up d’eccezione unirà con il suo tappeto sonoro piazza Malatesta a piazza Cavour. In consolle si alterneranno, tra gli altri, Maurizio Nari, Paolo Nhe, Gippo DJ, Jadi Cartier, N.O.N Dj, Andre/Cardillo, Gianni Morri e Max Padovani, con Walter Massa vocalist e la performance di Mark Lanzetta.In Piazza Cavour a guidare la serata sarà Roberta Lanfranchi, voce di RDS 100% Grandi Successi, ancora una volta partner dell’evento. Dalle 23:30 spazio al Discoradio Party e all’energia di Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi.La festa si irradierà contemporaneamente nei teatri, nei musei e nei luoghi della cultura, tra jazz, swing, musica classica, elettronica, sonorità latinoamericane, proiezioni e performance. A scandire la notte in piazza Malatesta tornerà il tradizionale Incendio al Castello, lo spettacolo che trasforma Castel Sismondo in una quinta scenografica di fuoco, luci ed effetti luminosi. Due le repliche, alle 00.30 e alle 2, incastonate nella DJ Rotation che accompagnerà la piazza fino alle 3 del mattino.Alla Domus del Chirurgo, RisuonaRimini presenterà Se io avessi previsto tutto questo, un concerto dedicato alla grande canzone d’autore italiana. Il repertorio attraverserà i classici di Francesco Guccini, Lucio Dalla, Paolo Conte, Pino Daniele e Rino Gaetano, insieme ai successi di Mina, Ornella Vanoni e Patty Pravo, riletti attraverso arrangiamenti acustici capaci di muoversi tra sonorità differenti.Nella Sala del Giudizio del Museo della Città sarà protagonista la musica classica, con un concerto del Trio Capicchioni: Aldo Capicchioni (Violino), Michela Zanotti (Viola), Marco Capicchioni (Pianofrote e arrangiamenti) con musiche di Bach, Mozart, Morricone, Piazzolla, Bernstein, Piovani seguito dal brindisi di mezzanotte.La Sala Ressi del Teatro Galli accoglierà il Rimini Jazz Club e la programmazione swing.Dalle ore 22 il Teatro degli Atti ospiterà invece un concerto dal vivo dedicato al repertorio del Buena Vista Social Club con La Banda de Cuba, seguito da uno spettacolo afro-brasiliano e caraibico, danze e animazione latinoamericana. La notte proseguirà con il DJ set di Rafael Nunez.Al Palazzo del Fulgor spazio anche alla fotografia con Enrico De Luigi che porterà il suo sguardo all’interno del programma della notte di Capodanno con il set fotografico ‘Baci e Abbracci’. Un ulteriore linguaggio visivo che si inserisce nel percorso tra arti, cinema, musica e performance che attraverserà i luoghi della cultura della città, parte di un’unica festa cittadina.La novità più attesa sarà il ritorno del mare nel palinsesto di Capodanno. Marina Centro ospiterà un vero e proprio Block Party, una festa urbana all’aperto, con protagonista Joy (Anonymous), progetto britannico diventato uno dei nomi più interessanti della scena dance elettronica internazionale. Il duo londinese porta nei propri live un’energia collettiva nata dall’incontro tra house, soul, campionamenti vocali e cultura del club. I suoi set trasformano la pista in uno spazio condiviso e coinvolgente, abbattendo la distanza tra palco e pubblico. Nato con una serie di set spontanei sulla South Bank di Londra, il duo ha conservato anche sui grandi palchi lo spirito immediato e collettivo delle origini.Ad allargare la geografia sonora del Block Party saranno Acido Domingo e Fenoaltea. Quest’ultimo, producer palermitano tra i nuovi nomi dell’elettronica italiana, definisce la propria ricerca “elettronica romantica”: un incontro tra ritmi da club, melodie intime e radici siciliane che lo ha portato dai principali festival italiani fino ai grandi palchi in apertura a Liberato. Acido Domingo completa la line-up con una selezione aperta alle contaminazioni della musica elettronica, accompagnando Marina Centro dentro una notte pensata prima di tutto per il dancefloor.Con il Block Party la musica tornerà davanti all’orizzonte del mare d’inverno, ricucendo simbolicamente le due anime della città, il centro storico e la marina, all’interno di un unico racconto di Capodanno.