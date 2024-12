Capodanno 2025, Rimini lancia la sfida alla montagna: “Prenotazioni oltre il 55% per il 31 dicembre”

La neve tornata abbondante nelle località turistiche montane non frena le prenotazioni negli alberghi di Rimini per il Capodanno. I dati “al momento sono positivi nonostante la concorrenza delle mete montane”, sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad, presentando questa mattina ala stampa la parata musicale dell’Epifania “In viaggio con i re Magi”. Le prenotazioni, precisa, sono oltre il 55% per il 31 dicembre e a confortare ulteriormente è la durata del soggiorno, in media di tre o quattro notti. Dunque i turisti “non vengono solo per il Capodanno”, anche grazie al cartellone di manifestazioni con tre concerti il 29, 30 e 31 e l’Opera l’1 gennaio. “Si sta allungando la permanenza a conferma di una città sempre più attrattiva”, mette in luce il primo cittadino.