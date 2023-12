Capodanno 2024 a Rimini: cenone per tutti i gusti e nei ristoranti fioccano le prenotazioni

Natale al ribasso, ma lievita il Capodanno. Se il 25 dicembre è la giornata in cui i ristoratori scelgono di andare incontro ai clienti contenendo i prezzi, per il cenone di San Silvestro non sono previsti sconti. I menù a Rimini non saranno calmierati, ma in linea con quella che è, potenzialmente, una delle serate più redditizie per il settore. Le portate sono pensate apposta per stupire quanti decideranno di trascorrere il 31 dicembre in un locale. E i costi, sotto questo punto di vista, non saranno da meno.

Menù per tutti i gusti

Molti locali che hanno scelto di rimanere chiusi a Natale spalancano le porte ai clienti per il Capodanno. E la stragrande maggioranza dei menù proposti non scende sotto la soglia degli 80 euro, con qualche eccezione che si assesta ai 70. Per la Esse Romagnola, che il 25 dicembre ha preferito tenere chiuso il locale, il prezzo del cenone di San Silvestro è di 90 euro. «Daremo ai nostri clienti anche la possibilità di cenare alla carta, con tanto di accompagnamento musicale - spiegano -. Quest’anno c’è tanta richiesta, sia dai riminesi che da fuori Rimini. Siamo già al completo». Menù alla carta e menù fisso anche all’Osteria de Borg del Borgo San Giuliano, ma con orari differenziati: dalle 19 alle 21 si cena alla carta, mentre alle 21.30 si parte ufficialmente con il cenone. Il menu fisso avrà un costo di 85 euro, comprensivo di bevande. Dall’antipasto tradizionale a base di cassoni e rotolini di piada farcita, fino ai cappelletti in brodo e al brasato di manzo al Sangiovese. All’Osteria de Borg, la parola d’ordine è “tradizione”: rigorosamente romagnola e rispettosa delle origini.

A distinguere La Mi Mama di via Poletti è invece la possibilità di godersi un “Capodanno vegan”, ma solo su prenotazione. Il menù vegano è proposto parallelamente a quello tradizionale ed ha anch’esso un costo di 90 euro. Pietanze quali faraona ripiena con castagne e porcini e brasato di manzetta per il menù di carne; mentre quello vegano azzarda abbinando straccetti di seitan e lenticchie.

La Trattoria La Marianna di viale Tiberio, chiusa a Natale, fa il botto a Capodanno con il doppio menù: alla carta e fisso. Il cenone vero e proprio inizia alle 21.30 e costa 95 euro. Tutto a tema mare, a cominciare dalla tartare di gambero rosa al melograno come antipasto, fino al fritto misto di paranza con verdure come ultima portata prima del dolce. La risposta dei riminesi - confermano i titolari - è stata netta: «Siamo quasi al completo».

Anche Il Pescato del Canevone rimarrà aperto il 31, sia a pranzo che a cena, ma proponendo solo ed esclusivamente il menù alla carta. «Noi lavoriamo con il fresco - spiegano i gestori del locale -. Sulla base del pescato del giorno faremo le nostre proposte ai clienti».

L’osteria Angolo Divino, nel cuore del Borgo, è sulla stessa linea de La Mi Mama. «Proponiamo sia il menù della tradizione di carne, sia quello vegano - spiegano -. Costo 95 euro, compresa la selezione di vini». E tra un risotto alla carbonara vegan e il cotechino della tradizione con lenticchie, una cosa è certa: nella città di Fellini si punta a soddisfare tutti i potenziali clienti: nessuno escluso.

Capodanno con show

E non mancano soluzioni per chi desidera trascorrere il veglione di San Silvestro fuori casa, ma ad un prezzo più contenuto. Il Bounty, proprio come lo scorso anno, torna a proporre l’iconico “Capodanno pirata” ad un prezzo di 70 euro. Un menù interamente a base di carne - bevande incluse -, con tanto di spettacoli che terranno compagnia ai clienti fino alle prime ore del 2024. Al Pars, situato sul lungomare, il cenone di San Silvestro costa un po’ meno. Menù al prezzo di 65 euro, con quattro antipasti, due primi piatti, due seconde portate, lenticchie della tradizione, panettone e torrone. Il Capodanno riminese, insomma, promette di essere non solo il più lungo del mondo, ma anche il più variegato.