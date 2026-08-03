“Camere, prezzi bassi e niente investimenti: a Rimini sempre più hotel rischiano di sparire”

«Abbiamo 3 stelle che, in alta stagione, dal 2 al 9 agosto, vendono camere a 55-60 euro a persona per una settimana di pernottamento e prima colazione. E 4 stelle che mediamente si attestano sui 70-75 euro a persona. Il 25% in meno dei prezzi medi fissati dagli alberghi di Jesolo, il 35% in meno di quelli di Viareggio. Non stupiamoci, poi, se anche quest’anno vedremo sparire dal mercato altre strutture ricettive». Mauro Santinato, albergatore e presidente Teamwork Hospitality, società riminese di consulenza turistica, fa il punto sulla stagione balneare 2026, partita con il record di presenze nel primo semestre (2.874.382, con un incremento del 6,1% rispetto al gennaio-giugno 2025) e con un’occupazione camere che a luglio (analisi Promozione alberghiera) nonostante il sensibile calo dei turisti italiani (secondo l’Istat, uno su tre resterà a casa), riuscirà, comunque, a mantenere i livelli dell’anno passato, grazie all’aumento degli stranieri.