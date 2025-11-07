Cambio di proprietà del Rimini, il sindaco: “Un susseguirsi di eventi nauseanti”

Cambio di proprietà del Rimini. Il sindaco Jamil Sadegholvaad è intervenuto senza mezze parole: “Siamo davanti ad un susseguirsi di eventi ormai, per quanto mi riguarda, nauseanti che hanno creato profonda amarezza in tutta la tifoseria. Come istituzioni stiamo monitorando la situazione. Io non ho nessuna informazione in merito, purtroppo in questi mesi c’è stata una incomunicabilità pressoché totale con l’attuale proprietà. Anch’io ho letto ieri sera questo comunicato, cercherò di capire di più e meglio di cosa si potrà concretizzare nei prossimi giorni. Nuovi proprietari? Non li conosco, ho letto alcune cose, vedremo il da farsi”.