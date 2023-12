Caldo anomalo in Romagna. Il primo dicembre a Rimini è primavera: 23 gradi

E’ il primo giorno di dicembre ma sembra primavera. A Rimini oggi si sono registrati 23 gradi. E in tanti hanno abbandonato le giacche invernali per passeggiare in centro e raggiungere la spiaggia.

Le masse d’aria quando giungono da Sud o Sudovest risultano inesorabilmente sempre più calde e spesso anomale. Il cosiddetto Garbino. “E’ infatti bastato l’arrivo di una perturbazione ‘libecciale’ che il pescaggio di masse d’aria subtropicali ha fatto impennare le temperature su buona parte d’Italia, su valori decisamente anomali per il periodo” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - Clima primaverile, se non in alcuni casi propriamente estivo, su diverse aree del Centrosud, investito da tese correnti di libeccio con raffiche a tratti tempestose, specie sull’Appennino (picchi di 90-100km/h). Picchi simil-estivi oggi pomeriggio su Marche, Abruzzo e Molise con punte di 27°C come nel caso di Termoli e Pescara; record di dicembre ad Ancona dove si sono sfiorati i 25°C (precedente record 23°C nel 1989). Record per dicembre registrati anche in Romagna, come nel caso dei 23°C di Rimini, nonché in Toscana con i 21°C di Pisa e Firenze Peretola (precedente record di 20.4°C sempre nel 1989). Caldo anomalo anche sulle Isole Maggiori: record del mese per Olbia con i suoi 24.8°C, mentre sulla Sicilia tirrenica sono state raggiunte punte di 27-28°C, con un picco di 29°C a Milazzo. Clima decisamente molto mite pure in Appennino: 20°C a l’Aquila, 18°C a Campobasso dove una settimana fa nevicava.”

Per domani è stata diramata l’allerta rossa per i venti fortissimi.