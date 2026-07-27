Caldo a Rimini, due oasi climatiche attive da mercoledì 29 luglio

Oasi climatiche inclusive per offrire benessere e comfort alla popolazione, in particolare alle persone più vulnerabili, durante le ondate di caldo intenso. Il Comune di Rimini aderisce all’iniziativa promossa dalla Regione per garantire luoghi freschi, accessibili e accoglienti durante le giornate caratterizzate da temperature elevate e dal 29 luglio sono attive le prime due Oasi: il parco Giovanni Paolo II-La Cava e il parco Gianni Rodari-Santa Giustina. Scelti dopo un’analisi tecnica che ha preso in considerazione il livello di temperatura estiva, la presenza di verde urbano e la vulnerabilità sociale dei diversi quartieri della città, attraverso uno specifico indice di resilienza bioclimatica sviluppato dal Sistema Informativo Territoriale, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Ogni Oasi è dotata di aree ombreggiate e fresche inserite in contesti verdi, con adeguate condizioni di mitigazione climatica; spazi attrezzati per la sosta, quali sedute, gazebi, tavoli e punti di ristoro; accesso all’acqua potabile; servizi igienici accessibili; casette per lo scambio di libri; attività sociali, culturali e ricreative realizzate da enti del terzo settore.

Altre soluzioni

Le due sedi di Rimini rappresentano il primo nucleo della rete cittadina delle Oasi climatiche inclusive: è infatti stata avviata una ricognizione del patrimonio pubblico per individuarne ulteriori. Tra queste: il parco Marecchia; l’area verde di via Freud; l’area verde di via Caduti di Marzabotto; l’area adiacente alla scuola Rodari; il parco Cervi; il parco Migani; il parco Fabbri; i giardini Milite Ignoto. L’obiettivo dell’Amministrazione è ampliare progressivamente la rete, a partire dal 2027, valorizzando spazi già presenti sul territorio e rafforzandone la funzione sociale e comunitaria.

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