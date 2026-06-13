Calcio, sciopero della fame del presidente del club di Terza categoria per poter utilizzare i campi comunali

Ha iniziato lo sciopero della fame reclamando l’uso delle strutture sportive comunali per un team di terza categoria. Ligor Cobo è il presidente della costituenda società calcistica Fc Leontini ed è finito alla ribalta ieri per aver annunciato uno sciopero della fame davanti al municipio di San Leo. Alla base della protesta, con tanto di cartellone con scritto “Giustizia”, è la mancanza del campo per svolgere l’attività della nuova squadra. Noto nell’ambiente calcistico della zona e della vicina San Marino, l’uomo, che da oltre trent’anni vive nel territorio leontino, ha un passato come allenatore anche nella squadra sammarinese del Ss Pennarossa. Cobo aveva chiesto un campo per un anno al Pietracuta calcio, che ne ha in concessione due oltre allo spazio dedicato al calciotto, e le due parti avevano già raggiunto un accordo circa le tempistiche (lunedì e giovedì per l’allenamento, sabato per la partita) ma, stando a quanto emerso, l’allenatore avrebbe giudicato troppo alto il canone da 8mila euro. Da qui la richiesta, non accettata dai gialloblù, di riceverlo in via gratuita, in cambio di lavori di manutenzione gratuita.

Contattato, il sindaco Leonardo Bindi ha preferito non rilasciare dichiarazioni.