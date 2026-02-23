Caduta fatale durante un’escursione: chi era il 36enne morto a Pennabilli

Escursione fatale sabato scorso per un uomo riminese di 36 anni. Il corpo di Fabio Galli è stato ritrovato senza vita ieri mattina, poco prima delle 7, in un piccolo canalone d’acqua in fondo a un calanco, in una zona particolarmente impervia nei pressi del Passo della Cantoniera.

Dopo aver parcheggiato l’auto nella piazza di Pennabilli, l’escursionista, considerato un camminatore molto esperto, ha preso la via del trekking. Un sentiero che era solito percorrere spesso per circa 14-15 chilometri. L’ultimo contatto telefonico lo ha avuto con i familiari attorno a mezzogiorno: il 36enne era infatti solito inviare periodicamente la sua posizione tramite WhatsApp. Da quel momento più nulla. Le ricerche da parte dei vigili del fuoco, giunti in forze sul posto, sono scattate nel tardo pomeriggio di sabato, dopo che i familiari avevano perso definitivamente i contatti.

L’ipotesi più accreditata è che la morte sia dovuta a una caduta accidentale avvenuta durante l’escursione. Le operazioni di ricerca del 36enne si sono rivelate particolarmente complicate a causa del terreno scosceso in cui il corpo è caduto, difficile da raggiungere a piedi. Per individuare l’uomo è stato infatti necessario l’intervento di un elicottero dell’Aeronautica militare. Il corpo è finito in un piccolo dirupo e solo dall’alto, scattando le prime foto e tramite l’utilizzo delle termocamere è stato possibile individuare il disperso. Grazie all’utilizzo di adeguate strumentazioni, i vigili del fuoco hanno poi individuato il percorso per riuscire a raggiungere la vittima poi recuperata anche grazie all’utilizzo dell’elicottero stesso.

Le forze dell’ordine stanno ora analizzando i dati del Gps del 36enne per ricostruire l’esatto tragitto compiuto prima della caduta. I primi riscontri dei sanitari dicono che la salma presentava alcune fratture agli arti inferiori. Ma per avere un quadro ancora più chiaro, le autorità competenti hanno disposto l’autopsia.

Sul posto hanno operato per ore i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Il recupero della salma è avvenuto nella prima mattinata di ieri.