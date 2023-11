Cade dalle scale e batte la testa: donna trovata morta in un hotel di Rimini

Il corpo in avanzato stato di decomposizione di una cittadina ungherese è stato scoperto questa mattina nel seminterrato di un hotel abbandonato a Miramare. La 42enne, conosciuta dalle forze dell’ordine perché per mantenersi e trovare la droga si prostituiva, è stato rinvenuto dagli operai in un locale trasformato in camera con un giaciglio di fortuna. Al momento si esclude l’ipotesi che la morte sia da collegare ad un evento delittuoso: il corpo alla prima ricognizione esterna del medico legale non mostra segni compatibili con l’azione di terzi. Secondo la prima ricostruzione della Squadra mobile della Questura, la sventurata sarebbe incespicata nei tre gradini che doveva salire per entrare nelle sua stanza. Caduta ha picchiato violentemente la testa. Le impronte rilevate sul muro raccontano che ha cercato di rialzarsi ma senza riuscirci.

