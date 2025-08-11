Buttare un mozzicone di sigaretta dall’auto? Ora può costare oltre mille euro di multa

Giro di vite sugli incivili che dall’auto buttano rifiuti. La legge (con la modifica degli articoli 15 e 201 del Codice della Strada) irrigidisce le sanzioni anche per chi sporca strade e campagne gettando sacchetti o oggetti dall’auto. Gettare a terra un fazzoletto o un mozzicone di sigaretta può costare fino a 1.188 euro di multa. La situazione si fa però più grave se si abbandona per esempio una lattina o una bottiglia di vetro vuota, oppure un sacchetto di rifiuti: in questi casi è prevista una segnalazione alla Procura e la sanzione che può andare da fino a 18.000 euro.

La norma prevede ammende da 1.500 a 18.000 euro per chiunque abbandoni rifiuti utilizzando un veicolo a motore, con la sospensione della patente da uno a quattro mesi. Per titolari d’impresa e responsabili di enti le pene sono più dure: arresto da sei mesi a due anni o multe da 3.000 a 27.000 euro.