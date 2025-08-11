Buttare un mozzicone di sigaretta dall’auto? Ora può costare oltre mille euro di multa

Rimini
  • 11 agosto 2025
Giro di vite sugli incivili che dall’auto buttano rifiuti. La legge (con la modifica degli articoli 15 e 201 del Codice della Strada) irrigidisce le sanzioni anche per chi sporca strade e campagne gettando sacchetti o oggetti dall’auto. Gettare a terra un fazzoletto o un mozzicone di sigaretta può costare fino a 1.188 euro di multa. La situazione si fa però più grave se si abbandona per esempio una lattina o una bottiglia di vetro vuota, oppure un sacchetto di rifiuti: in questi casi è prevista una segnalazione alla Procura e la sanzione che può andare da fino a 18.000 euro.

La norma prevede ammende da 1.500 a 18.000 euro per chiunque abbandoni rifiuti utilizzando un veicolo a motore, con la sospensione della patente da uno a quattro mesi. Per titolari d’impresa e responsabili di enti le pene sono più dure: arresto da sei mesi a due anni o multe da 3.000 a 27.000 euro.

