Bus Start Romagna: nuovi orari dal 15 settembre

Le nuove tabelle orarie contengono il QR Code per accedere al servizio Start In Time, attivo dal mese di giugno, che consente di visualizzare in tempo reale l’arrivo o la partenza dei bus, fornendo una stima precisa del tempo di attesa, con aggiornamenti in tempo reale su eventuali soppressioni o modifiche del servizio. Start In Time è stato pensato per migliorare la pianificazione del viaggio e l’esperienza a bordo.In questi giorni c’è anche il culmine della campagna abbonamenti, saranno oltre 70.000 quelli sottoscritti, in costante incremento anche per le preziose iniziative a sostegno, dalla campagna Salta Su della Regione Emilia-Romagna ai contributi delle Amministrazioni per promuovere l’uso dei bus.Oltre a Start in Time, si segnala anche la possibilità, grazie a Chat&amp;Go®, di acquistare biglietti tramite WhatsApp. Basta inserire nella rubrica dello smartphone il numero dedicato 339 9951248, o inquadrare il QR Code dedicato. Il pagamento avviene con carta credito o debito, coi sistemi Google Pay, Apple Pay...; i titoli acquistati vanno validati a bordo tramite il lettore ottico del nuovo validatore verde smeraldo.Prosegue anche l’inserimento dei nuovi biglietti QR Code di Start Romagna, in sostituzione dei titoli di viaggio magnetici tradizionali, utilizzati negli ultimi vent’anni. Il titolo a lettura QR code è disponibile in ogni Punto Bus e nelle rivendite autorizzate. La validazione avviene esponendo il lato del biglietto con il QR code al lettore ottico posto sotto l’apparato di convalida (validatore verde smeraldo utilizzabile anche per il pagamento con la carta di credito – sistema StarTap).