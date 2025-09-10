Bus Start Romagna: nuovi orari dal 15 settembre

Trasporto pubblico e nuovi orari per i bus Start Romagna (qui il link). Rispetto allo scorso anno scolastico vi saranno alcune novità sostanziali per gli studenti. A Cesena, infatti, è entrata in funzione la nuova autostazione in Viale Europa, che ha sostituito definitivamente quella situata in Piazzale Karl Marx (https://www.startromagna.it/infobus/cesena-nuova-autostazione-dal-21-giugno). Altra importante novità è quella che riguarda Novafeltria, nel bacino di Rimini, dove il capolinea degli autobus, storicamente posizionato in piazza Vittoria Emanuele II, è stato spostato in Via Battelli, all’intersezione con Largo Bonifazio, dove è stata realizzata una nuova fermata a servizio del centro paese e del polo scolastico ‘Tonino Guerra’.

A Faenza da oggi è in funzione il nuovo hub intermodale, situato nell’ex scalo merci adiacente a piazzale Cesare Battisti (piazzale stazione ferroviaria), che sostituisce la storica stazione delle corriere di viale delle Ceramiche.