Bus Start Romagna, dal 16 settembre scattano gli orari invernali

Da lunedì 16 settembre scatta l’orario invernale del trasporto pubblico locale gestito da Start Romagna. Tutti gli orari, differenziati per bacini, sono già disponibili sul sito www.startromagna.it e degli altri vettori privati, mentre sono in corso le sostituzioni delle tabelle alle fermate. L’invito è a prestare attenzione alla data di validità della tabella che si sta consultando. In questa fase di transizione un QR Code consente, una volta inquadrato, di accedere alla sezione del sito che riporta i nuovi orari. L’orario resterà in vigore fino al 6 giugno 2025.

L’avvio degli orari invernali coincide con la partenza dei servizi scolastici. La condizione di provvisorietà degli orari di molti istituti o le modifiche degli stessi motivati da necessità temporanee, soprattutto in uscita, genererà anche quest’anno condizioni di carico sui mezzi difficilmente prevedibili, con possibili ripercussioni sull’efficacia delle coincidenze in casi di utilizzo di più bus. È già operativo il confronto sistematico fra l’Agenzia AMR, che ha competenza su tragitti e frequenze e Start Romagna, che ha la responsabilità di tradurre in operatività quotidiana le indicazioni ricevute. A questo tavolo confluiscono segnalazioni e rilievi sulle situazioni di criticità e per quanto possibile anche quest’anno si cercherà di porvi rimedio tempestivamente.

Oltre al sito www.startromagna.it e degli altri vettori privati, le informazioni sono disponibili sui canali Telegram e WhatsApp (331.65.66.555) di Start Romagna.

In alternativa il servizio informazioni telefonico 199 115577 (dal lunedì al venerdì 8:00-19:00, sabato 8:00-14:00. Tariffa massima da rete fissa senza scatto alla risposta: 0,1188 €/min. + iva. Il costo della telefonata da rete mobile varia in base ai differenti operatori). A disposizione anche i Punto Bus sul territorio, con orari dalle 7.00 alle 19.00 dei giorni feriali.

Start Romagna e AMR invitano a verificare la possibilità di utilizzare le promozioni attivate grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna: ‘Salta Su!’ consente l’utilizzo gratuito del trasporto agli studenti under 26 e ‘Mi Muovo’ integra l’utilizzo di bus e treno.