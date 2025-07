Bus gratis per gli studenti in Emilia-Romagna: torna “Salta su!”

Torna anche per il prossimo anno scolastico 2025-2026 “Salta su!”, l’iniziativa della Regione che permette agli studenti dell’Emilia-Romagna di viaggiare gratuitamente su bus e treni regionali per andare a scuola, con l’intento di incentivare la mobilità sostenibile. Confermati quindi gli abbonamenti annuali gratuiti per gli studenti residenti in Emilia-Romagna che frequentano elementari, medie, superiori e istituti di formazione professionale anche se situati nelle regioni confinanti. Così come restano invariate le modalità e i requisiti per ottenere il titolo di viaggio per spostarsi a costo zero nel tragitto casa-scuola e ritorno, ma anche nel tempo libero lungo la stessa tratta. Di questa misura lo scorso anno hanno usufruito oltre 220.000 ragazzi, circa il 40% degli iscritti agli istituti scolastici dell’Emilia-Romagna, con un risparmio per le famiglie compreso tra i 350 e i 650 euro medio a figlio in base all’abbonamento scelto. La piattaforma unica “Salta su” per presentare la richiesta di abbonamento è già attiva. L’accesso è solo online e si effettua con credenziali Spid e Cie. C’è tempo fino alle 14 del 18 dicembre: selezionando l’indirizzo di partenza e quello di arrivo, si personalizza l’abbonamento scegliendo le soluzioni (urbano, extraurbano su bus, ferroviario, integrato bus-treno).

Tutte le info a questo link.