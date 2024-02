Burioni boccia in Microbiologia 398 studenti su 408. Polemica sui social ma lui risponde: «Il 44% non ha saputo indicare una diagnosi di influenza»

RIMINI. Dieci promossi su 408 candidati al pre-esame di Microbiologia al San Raffaele di Milano e il professor Roberto Burioni, originario di Casteldelci (Rn), finisce nel mirino di una polemica da parte di alcuni studenti. In particolare, come riporta il Corriere.it, ad aprire le danze è stata una studentessa su Tik Tok con un video che ha stimolato centinaia di commenti. Alla prova preliminare basata su otto domande solo 10 hanno risposto correttamente, condizione necessaria per prendere parte all’esame vero e proprio. Nel video la studentessa giustifica il suo sfogo dicendo: «Vi assicuro che non hanno passato l’esame persone che sono stra-studiose e stra-dedicate, che prendono sempre 30 o 30 e lode, che passano tutti gli esami: quindi non credo che non abbiamo studiato». Ieri pomeriggio però la ragazza ha rimosso il video. E Burioni ha scritto una mail agli studenti nella quale fa notare che il 17% dei partecipanti all’appello ignorava l’agente eziologico della scarlattina e «il 44% non ha saputo indicare come fare una diagnosi di influenza»