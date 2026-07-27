“Buon compleanno Matteo mio, vola alto tra gli angeli”: gli auguri della mamma del piccolo Brandimarti morto dopo la tragedia di Pennabilli

«Oggi è il tuo giorno Matteo». Inizia così il post struggente scritto su Facebook da Nicoletta Sprecacè, la madre di Matteo Brandimarti, il ragazzino di San Benedetto del Tronto che perse la vita dopo essere stato risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio dell’hotel Duca di Montefeltro, a Pennabilli. L’incidente si verificò la mattina del 5 aprile, giorno di Pasqua, e Matteo morì quattro giorni dopo all’ospedale di Rimini. Oggi, 27 luglio, il bambino avrebbe compiuto 12 anni.«La mia mente torna inevitabilmente a 12 anni fa - ha continuato la donna -. Solo noi due sappiamo davvero cosa abbiamo vissuto quel giorno: io stavo per morire, ma ho lottato con ogni singola fibra del mio corpo. Non potevo arrendermi, non potevo perdere la gioia più grande della mia vita: essere la tua mamma. Eri desiderato come nessuno al mondo. Quante volte scherzavo con tuo padre dicendogli: “Tutti ce l’hanno e io no...”. Poi sei arrivato tu, ed eri molto più di quanto potessimo mai sognare. Un angelo in terra, un bambino tuttofare sempre pronto a regalare un aiuto o una parola dolce. Sei arrivato con quella luce speciale negli occhi che avevi solo tu e con un sorriso così puro che spesso pensavo non meritassimo nemmeno. La gioia di averti con noi e di essere i tuoi genitori è durata poco, troppo poco».

Per la madre quanto accaduto quel giorno tragico a Pennabilli è stata «un’ingiustizia assurda - ha concluso -. Quella grata mancante in piscina, ti ha strappato via da noi, spezzando un futuro che doveva essere ancora tutto tuo. Ma l’amore che ci hai regalato non si spegne. La tua luce, il tuo ricordo e quel sorriso rimarranno custoditi dentro di me per sempre, finché non ci riabbracceremo. Buon compleanno, Matteo mio. Vola alto tra gli angeli. La tua mamma per sempre».