Brandon, di Bellaria, prende il microfono e canta la “serenata” all’influencer Lisa Luchetta

Un bellariese dedica una canzone all’influencer Lisa Luchetta. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa durante l’evento “Marlù Webboh Vibes” quando all’improvviso un ragazzo ha afferrato il microfono conquistando il palco, per dedicare una canzone alla 15enne lombarda, occhi azzurri e lunghi capelli color miele. Lisa ha iniziato il suo percorso su Tik Tok nel 2021 dove ha raggiunto 73,3 milioni di like e 2 milioni di follower. Lui è Brandon, giovane residente della città di Panzini che ha caricato il pezzo anche sul suo canale YouTube. Il titolo “Lisa”, casomai se ne fosse bisogno, svela il suo debole per la creator. Il testo suona come una dichiarazione d’amore: «E sai non sono bravo ma con te sarò chiaro. Io ti giuro che sarò sempre con te» e in crescendo: «Sarò qui se lo vorrai ti tirerò fuori dai guai». L’esibizione fuori copione è stata salutata dagli applausi del pubblico e ha acceso la curiosità di Lisa, mentre il presentatore, Jody Cecchetto riservava i suoi complimenti al Romeo di turno. Stando alle dichiarazioni di Brandon, la creator avrebbe apprezzato il suo dono.