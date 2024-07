Bonaccini: «Ugolini moderata, sarà un bel problema stare in coalizione con gli eletti di Fdi»

BOLOGNA. Elena Ugolini è «una moderata». E per lei, andarsi a «infilare in una coalizione dove Fdi fa la parte del leone, sarà un bel problema». Così il presidente uscente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, accoglie il passo avanti della preside del liceo Malpighi di Bologna, già sottosegretaria all’Istruzione ai tempi del Governo Monti, originaria di Rimini e residente a Bologna.

Ugolini ha ufficializzato oggi la sua intenzione di correre alle prossime regionali con una proposta civica, su cui dovrebbe convergere il centrodestra (anche se Ugolini ha aperto le porte anche al Pd). Il nome di Ugolini era in effetti nell’aria da tempo. «Vedremo- commenta Bonaccini, questa mattina a margine di una conferenza stampa in Regione- sapete i sondaggi che c’erano tra il sottoscritto e Ugolini o gli altri esponenti». Secondo il governatore uscente, dunque, «il fatto che Fdi, che è il partito principale, non scelga un proprio o una propria candidata, è perché qui sanno che si parte rincorrendo. E non c’è il clima di cinque anni fa». Bonaccini definisce Ugolini «una persona certamente per bene, moderata», che si «infila in una coalizione dove la parte del leone la fa Fratelli d’Italia. E per una persona che giustamente si definisce moderata, stare in una coalizione dove la gran parte degli eletti saranno tutti di Fdi, credo che sarà un bel problema». Dopodiché, punge ancora il presidente, «non avere alcuna esperienza amministrativa in un Comune o in una Regione, per chi vuol guidare una Regione come l’Emilia-Romagna, credo sia un bel problema perché l’esperienza di chi fa o ha fatto l’amministratore pubblico è un valore aggiunto». Quindi , chiosa Bonaccini, «tanto di rispetto, se questa sarà la scelta. Per me non esistono nemici, al massimo avversari. Ma io credo che il centrosinistra, per quello che ha fatto e ha saputo fare in questi anni, per la classe dirigente che può mettere in campo, potrà fare bene».