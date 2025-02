Secondo l’analisi di Facile.it nel 2024 le famiglie italiane con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 791 euro per la bolletta della luce e 1.339 euro per quella del gas. Rispetto al 2023, a parità di consumi, la bolletta elettrica è stata più leggera del 6%, mentre quella del gas è aumentata del 3%.

Analizzando le bollette del gas 2024, la regione con la bolletta più salata è stata l’Emilia-Romagna, dove lo scorso anno le famiglie hanno speso, in media, 1.613 euro, a fronte di consumi dichiarati pari a 1.232 Smc. Al secondo posto si posiziona il Friuli-Venezia Giulia, con una spesa media pari a 1.608 euro (consumi 1.228 Smc), mentre sul gradino più basso del podio si trova il Veneto, con una bolletta media annuale pari a 1.605 euro (1.225 Smc). Ai piedi del podio c’è la Lombardia, con una bolletta media pari a 1.599 euro e il Trentino-Alto Adige (1.566 euro). Le aree in cui, di contro, nel 2024 le bollette del gas sono state più leggere sono la Sicilia, dove i consumi dichiarati sono stati pari a 586 Smc con una bolletta annuale arrivata a 882 euro, la Campania (927 euro per 636 Smc) e la Calabria (990 euro per 669 Smc).