Il Black Friday continua a crescere. La giornata di sconti è attesa dall’86% dei consumatori, ed il 44% ha già deciso cosa acquistare, per una spesa media di circa 235 euro a persona e un giro d’affari complessivo di almeno 3,8 miliardi di euro, con un aumento del +8,6% sullo scorso anno. A stimarlo è stata Confesercenti sulla base del tradizionale sondaggio sul Black Friday condotto con Ipsos su un campione di consumatori maggiorenni italiani, e integrato con una survey alle imprese associate. Chi compra. L’86% dei consumatori indica interesse per il venerdì nero: un 44% che ha già deciso di acquistare, a cui si aggiunge una quota simile (42%) di italiani che comprerà ‘probabilmente’. Il Black Friday piace soprattutto ai giovani e agli abitanti delle regioni del mezzogiorno (il 50% acquisterà sicuramente) e agli uomini (45% di ‘sicuri’ contro il 43% delle donne).

Anche se, almeno in Italia, il Black Friday è nato come evento promozionale destinato soprattutto alla tecnologia, in cima ai desideri degli italiani ci sono i prodotti moda: il 51% segnala infatti di essere interessato all’acquisto di abbigliamento, accessori e calzature. Seguono i prodotti di elettronica/informatica, che raccolgono il 47% delle preferenze; al terzo posto tra i più ricercati, i prodotti per la bellezza e la cura della persona, indicati dal 31%. Poi elettrodomestici (29%), libri (22%), giocattoli (15%), mobili e prodotti per la casa (15%), gioielli (12%). Una quota dell’8%, invece, è alla ricerca di uno sconto su viaggi, vacanze e prodotti turistici.