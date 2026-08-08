Biopiscine e terrazze sugli stabilimenti: Rimini apre alla rivoluzione sulla spiaggia

Biopiscine a sfioro in spiaggia e terrazze sugli stabilimenti balneari. Con 17 voti favorevoli (maggioranza di centrosinistra), cinque voti contrari (tra cui Fratelli d’Italia) e 7 astenuti (tra cui la Lega), il Consiglio comunale, giovedì, ha approvato la variante al nuovo Piano dell’arenile, strumento urbanistico varato nell’agosto del 2025. Un provvedimento attraverso il quale anche le micro-aggregazioni (due bagni) potranno realizzare una piscina di 100 mq e dei piccoli belvedere sopra bar e ristoranti (opportunità in precedenza riservate alle sole magro-aggregazioni: 7-8 stabilimenti). Il tutto col preciso obiettivo di ridisegnare i 15 chilometri di litorale, renderlo funzionale durante tutto l’anno, e incrementare il mercato turistico destagionalizzato. Sottolinea il sindaco Jamil Sadeghoolvaad: «Le misure introdotte servono per andare incontro alle mutate esigenze del turista, sempre più orientato verso forme diverse di vivere la spiaggia. Da qui, quindi, le terrazze panoramiche sugli stabilimenti e le biopiscine. Strutture, queste ultime, concepite come elementi integrati nello spazio aperto, caratterizzati da forme naturali, con cromie analoghe a quelle della sabbia e con soluzioni costruttive capaci di ridurne al minimo l’impatto visivo. Non potranno, però, essere realizzate in cemento armato, ma con pavimentazioni in resina, e non dovranno disporre di scivoli o giochi d’acqua. E potranno disporre di sole coperture a raso per garantire sicurezza e continuità visiva dal lungomare al mare».