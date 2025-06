Bimbo morto in un incidente stradale: automobilista patteggia un anno e 4 mesi di pena

Ha patteggiato un anno e 4 mesi, pena sospesa, l’automobilista di 36 anni coinvolto nell’incidente stradale avvenuto a Bellaria Igea Marina l’11 novembre 2023 che provocò la morte di un bimbo di tre anni. Il piccolo Giulio Gugnali Cabrera Perez morì all’ospedale Bufalini di Cesena dopo un’agonia di una settimana a causa dei traumi devastanti riportati nel drammatico incidente stradale.

Il patteggiamento concordato nella fase delle indagini preliminari, prima della fissazione dell’udienza preliminare, quindi prima dell’esercizio dell’azione penale, per giurisprudenza consolidata, non consente la costituzione di parte civile per cui per il risarcimento del danno da riconoscere alla famiglia del bimbo si rimanda al giudice civile.

I legali dei genitori, gli avvocati Andrea Baldassarri ed Emanuele Guerra, hanno comunque sottolineato come il procedimento abbia escluso in maniera certa qualsiasi tipo di responsabilità dei familiari. Anche per quanto riguarda l’aggancio del sistema di ritenuta bambini del sedile posteriore sinistro, su cui sedeva Giulio, non sono state riscontrate responsabilità dei genitori.